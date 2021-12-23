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23 декабря 2021, 16:55

Парламентам Беларуси и России предстоит принять до 400 законов для реализации программ по углублению интеграции

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентам Беларуси и России предстоит принять 300-400 законов для реализации 28 программ по углублению интеграции, которые были приняты 4 ноября Высшим госсоветом Союзного государства. Об этом сообщил журналистам в кулуарах состоявшегося сегодня в Москве второго заседания 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, передает корреспондент БЕЛТА.

"После принятия декрета Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября и включения 28 союзных программ в повестку строительства Союзного государства перед депутатами Парламентского собрания встала очень серьезная задача - эффективно и качественно решить ряд направлений, связанных с законодательным обеспечением выполнения декрета, - сказал Артем Туров. - По разным оценкам, это от 300 до 400 законов, которые надо будет принять парламентариям России и Беларуси. И, конечно же, тот новый шаг, который был сделан лидерами наших стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, - это новый этап в развитии союзного строительства. Для нас, депутатов, это отдельная ответственность".

Депутат Госдумы отметил: в Парламентском собрании создана рабочая группа, занимающаяся вопросами усиления эффективности работы союзных парламентариев в рамках реализации тех задач, которые стоят перед союзным строительством.

Сегодня на заседании союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет СГ на текущий год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.

Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин переизбран главой Парламентского собрания, были подтверждены и полномочия российской депутации. Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять конкретные меры по разрешению кризиса.-0-

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