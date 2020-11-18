Посол Беларуси вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Венесуэлы

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан 17 ноября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны подтвердили стратегический характер белорусско-венесуэльских отношений, - отметили в Министерстве иностранных дел Беларуси. - Была подчеркнута необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для двух государств".

Венесуэла официально признала независимость Республики Беларусь 11 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 4 февраля 1997 года. В декабре 2006 года было открыто посольство Венесуэлы в Беларуси, в октябре 2007 года - посольство Беларуси в Каракасе.-0-