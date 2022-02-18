Путин: мы с Лукашенко держим на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Беларуси и России держат на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей. Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы держим на постоянном личном контроле реализацию договоренностей", - сказал Владимир Путин.
/Будет дополнено/.-0-
Путин пожелал Беларуси успешно провести референдум по внесению изменений в Конституцию
Беларусь и Россия договорились укреплять единое оборонное пространство
Путин: залог восстановления мира в Украине - выполнение Киевом Минских договоренностей
Лукашенко и Путин высоко оценили учения "Союзная решимость - 2022"
Путин о вбросах о нападении на Украину: я не обращал на них внимания
Путин: Беларусь и Россия будут поднимать уровень экономического суверенитета