Шевцов: союз с Россией оказался очень позитивной опорой для развития Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз с Россией оказался очень позитивной опорой для развития Беларуси. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь выстраивала свои государственные институты и свою политику, опираясь на союз с Россией. Это очень необычно для постсоветского пространства и ломает стереотипы. Но именно эта модель - союз с Россией - и опора на этот союз в выстраивании своего развития оказалась для Беларуси очень позитивной ", - сказал Юрий Шевцов.

По словам политолога, углубленное сотрудничество с Беларусью выгодно и для самой России, поскольку это не позволяет антироссийским силам развить успешную деятельность в регионе. "Не позволяет создать на месте бывшей Речи Посполитой крупного сильного регионального конкурента России. Поэтому мы сталкиваемся с давлением", - отметил он.-0-