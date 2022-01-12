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Политика
12 января 2022, 10:35

Снопков: глобальный вопрос развития сотрудничества Беларуси и КНР - совместное отстаивание прав на выбор своего пути развития

12 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совместное отстаивание прав суверенных государств на выбор собственного пути развития, социально-экономической модели, конституционного устройства, территориальной целостности является важным глобальным вопросом развития белорусско-китайского сотрудничества. Это отметил первый вице-премьер, сопредседатель белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, экс-посол Беларуси в Китае Николай Снопков сегодня на международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества", передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Снопков подчеркнул важность развития сотрудничества между Беларусью и КНР. В январе этого года отмечается 30-летие установления белорусско-китайских дипломатических отношений.

Николай Снопков
Николай Снопков

Первый вице-премьер обратил внимание на огромную роль лидеров двух стран в стремительном развитии белорусско-китайского взаимодействия. "В сжатые сроки отношения между Беларусью и КНР перешли от просто дружественных до всестороннего стратегического партнерства, всепогодной дружбы и железного братства - наивысшей возможной формы взаимоотношений", - сказал Николай Снопков.

Он подчеркнул, что на протяжении последних трех десятилетий наши страны, несмотря на разницу в масштабах, решали одну и ту же задачу - как построить государство, эффективно решающее вопросы социального развития на основе исторических традиций и современных технологий. По мнению первого вице-премьера, для ментальности белорусов и китайцев характерно признание именно государства институтом, ответственным за социальную справедливость и развитие.

"Китай стартовал на этом пути раньше, что позволило нам пользоваться его бесценным опытом для поиска рецептов собственного развития. Еще раз хотел бы поздравить китайскую сторону с успешным достижением поставленных целей к столетию КПК и выразить уверенность в достижении целей, поставленных к столетнему созданию КНР", - сказал Николай Снопков.

"Настоящее и будущее наших стран формируется на идее председателя КНР Си Цзиньпина о создании сообщества единой судьбы. Цель достойна лидера, способного взять ответственность на себя, - выразил уверенность Николай Снопков. - Но на сегодняшний день очевидно, что проблема мирного сосуществования государств с разными социальными системами не утратила своей актуальности после окончания холодной войны. И, напротив, на протяжении последних лет она становится все более существенным конфликтогенным фактором в международных отношениях. Государствам приходится отстаивать право на собственный путь развития в торговых, информационных, а порой и горячих войнах".

"При этом созависимость государств никто не отменял. В современной архитектуре международных отношений безопасность и благополучие не только малых и средних стран зависит от крупных, но и наоборот. Сбои на логистических маршрутах, локдауны, закрытие границ, миграционные потоки и другие явления могут существенным образом сказываться на экономическом положении и безопасности стран, даже не граничащих непосредственно. Особенно это касается территорий на перекрестке мировых торговых путей. Собственно, это территории, получившие статус узловых в рамках "Пояса и пути". Беларусь является одной из таких территорий", - подчеркнул первый вице-премьер.

Он также обратил внимание: "Экономическая стратегия двойной циркуляции, которой в настоящее время придерживается КНР, обозначает тесную связь между развитием внутреннего рынка Китая, который становится ядром обеспечения процветания нации, и внешним контуром, контуром международной торговли КНР. Обеспечить ее Китай может только через наращивание своего пути экономического присутствия в узловых территориях "Пояса и пути". Не может быть стабильных коммуникаций через нестабильные территории. Наращивая свое экономическое присутствие, помогая справляться с вызовами для экономической и политической стабильности дружественных стран, КНР создает оптимальные предпосылки для успешной реализации долгосрочных стратегий собственного пути".

Говоря о тех глобальных вопросах, которые станут несущей конструкцией белорусско-китайских отношений на ближайшие десятилетия, Николай Снопков выделил три темы: "Это совместное отстаивание прав суверенных государств на выбор собственного пути развития, социально-экономической модели, конституционного устройства, территориальной целостности. Это также формирование и поддержание стабильности стратегических коммуникаций Китая в регионе Евразии, обеспечивающих реализацию экономической стратегии двойной циркуляции через наращивание экономического присутствия КНР в узловых территориях "Пояса и пути". Также это повышение взаимопонимания между нашими народами путем интенсивного наращивания культурных, научных, информационных и главное, человеческих связей".-0-

Посол КНР: мы с белорусскими друзьями успешно выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой

Фото Оксаны Манчук

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