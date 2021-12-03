Снопков: поддержка Китая наращивается в ситуации политического и экономического давления на Беларусь извне

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Китая одинаковые принципы и идеология развития. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА первый вице-премьер, председатель белорусской части белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству высокого уровня Николай Снопков, комментируя Директиву №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем, которую подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николай Снопков, который возглавлял посольство нашей страны в Пекине, обратил внимание, что для Беларуси всегда важным было сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко с 90-х годов глубоко прочувствовал мощь и поступательность развития Китая, - отметил первый вице-премьер. - Особенный путь развития Китая поддерживает наш собственный путь развития. Пожалуй, именно две страны в мире во главу экономической политики ставят рост благосостояния граждан. У нас одинаковые принципы и идеология развития. И нам есть на кого равняться и на чью помощь рассчитывать".

Николай Снопков подчеркнул, что Беларусь и Китай взаимно поддерживали друг друга в трудный период борьбы с COVID-19 , и это - масштабная и дружеская помощь.

"Поддержка есть, и она наращивается в ситуации политического и экономического давления со стороны стран, неспособных воспринимать отличные от их "стандартов" подходы к общественным институтам", - отметил первый вице-премьер.

Он обратил внимание на активно развивающееся белорусско-китайское сотрудничество, в том числе межрегиональное. "Дружба и всестороннее взаимодействие между областями Беларуси и провинциями КНР, между городами создают фундамент совместного развития наших стран, - сказал Николай Снопков. - Директива носит прикладной характер и определяет конкретные задачи по наращиванию и углублению сотрудничества во всех сферах. Областям поставлен целевой ориентир - привлечение до конца пятилетки по $150 млн прямых инвестиций от китайских инвесторов".

Первый вице-премьер убежден, что директива даст конкретные результаты по всем направлениям сотрудничества - от достижения экспорта до $2млрд к 2025 году до создания совместных художественных фильмов.-0-

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