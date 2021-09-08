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08 сентября 2021, 17:44

В МИД Беларуси прокомментировали демарш Представительства ЕС

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел прокомментировали демарш, заявленный МИД Представительством Европейского союза в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в ЕС. Соответствующие заявления, отвечая на вопрос БЕЛТА, сделал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

"Сегодня в МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками Представительства ЕС, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Мы рассматриваем это так. В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного заявления Представительства ЕС", - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что в отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно.

"Мы провели брифинг в МИД для глав иностранных дипмиссий после гибели на границе иракского гражданина, насильно выброшенного из Литвы. Кстати, Представительство ЕС это мероприятие почему-то проигнорировало. Мы предложили европейским дипломатам выехать на границу и самим ознакомиться с ситуацией на месте, нам нечего скрывать. Однако это предложение также никого не заинтересовало. Мы оказали содействие в проведении визита на границу представителя УВКБ ООН, чтобы он мог побеседовать с ними лично, увидеть реальную ситуацию с беженцами на границе с Польшей. Мы обеспечили к ним доступ сотрудникам Красного Креста. Именно белорусская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь беженцам, которых не хотят принимать в нарушение своих международных и национальных обязательств сопредельные страны. Мы готовы и дальше следовать этой линии", - перечислил факты Анатолий Глаз.

По его словам, пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, - по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. "Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС, как участники известных коалиций, имеют к этому прямое отношение", - заметил он.

Пресс-секретарь МИД констатировал, что геополитически Беларусь не может влиять на выбор путей и пунктов назначения миграции. "Интересно звучит утверждение ЕС об отсутствии "объективных причин для роста количества нелегальных переходов"… Полагаю, это они могли бы рассказать гражданам стран-доноров, прежде всего, в актуальной ситуации - Афганистану", - сказал представитель МИД.

Он заявил, что для Беларуси важнейшей задачей остается надлежащая защита собственных границ. "Мы довели до европейской стороны конкретные статистические данные, отражающие системные усилия белорусских пограничников по пресечению каналов незаконной миграции. К сожалению, аналогичных сведений, подкрепленных цифрами, от европейской стороны мы не услышали, - сказал Анатолий Глаз. - Напомню, что именно Европейский союз еще в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Беларусью по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества. Именно ЕС с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультаций по проблематике миграции. Так кто же на самом деле политизирует вопросы миграции, разбрасываясь ультиматумами, вводя санкции и обусловливая политическими требованиями возобновление полноценного сотрудничества, в том числе по вопросам границы? Ответ очевиден".

Вместе с тем пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по данной проблематике: "Граница для нас - всегда линия сотрудничества, а не разногласий".-0-

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