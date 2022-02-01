В Минске обсудили проектную деятельность ПРООН в Беларуси и совместные планы на год

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник встретился с Постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Александрой Соловьевой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны подвели итоги взаимного сотрудничества за 2021 год и обсудили проектную деятельность ПРООН в Беларуси, включая минимизацию последствий распространения коронавирусной инфекции в стране, поддержку деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и тематику Всемирной торговой организации.

"Собеседники также рассмотрели вопросы выполнения страновой программы для Беларуси в 2022 году, сделав акцент на необходимости продолжить взаимодействие по вопросам восстановления после COVID-19, достижения Беларусью ЦУР, запуска проектов в пострадавших от ЧАЭС регионах, цифровизации, развития зеленой экономики в стране", - отметили в МИД.

На встрече достигнута договоренность о проведении мероприятий к 30-летию сотрудничества Беларуси и ПРООН, которое будет отмечаться 24 сентября.-0-