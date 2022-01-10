Вольфович: контингент ОДКБ вернется в пункты постоянной дислокации сразу после завершения операции в Казахстане

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернется из Казахстана в пункты постоянной дислокации на территории своих стран сразу после завершения контртеррористической операции, для которой они направлялись. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, комментируя итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, лидеры страны ОДКБ обсуждали сегодня в числе вопросов и сроки возвращения контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ. "Контингент, в соответствии с мандатом ОДКБ о проведении миротворческой операции, введен на непродолжительное время - до завершения и стабилизации в стране", - сказал Александр Вольфович.

По его сведениям, обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется, конфликт близится к завершению. "Север и северо-запад уже взяты под контроль соответствующих государственных органов, как и практически 90% населенных пунктов, городов и регионов. Еще есть нестабильность в Алматы и Алматинской области, где проходит контртеррористическая операция. По ее завершении контингенты (и сегодня об этом было сказано руководством стран) будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации на территории своих стран. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.-0-

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