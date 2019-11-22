Выборы в Беларуси находились под тотальным контролем наблюдателей - ЦИК

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва находились под тотальным контролем наблюдателей. Об этом сегодня журналистам заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ЦИК обратила внимание, что для наблюдения за выборами в Беларуси были аккредитованы 39 тыс. национальных и 1030 международных наблюдателей. "То есть выборы находились под тотальным контролем", - отметила Лидия Ермошина.

На выборах был сформирован 5831 участок. "По скольким выражает сомнения ОБСЕ? По их мнению, на 13 был вброс бюллетеней, на 12, как они считают, выборы недостоверны. Итого - 25, менее половины процента", - констатировала Лидия Ермошина. При этом глава ЦИК подчеркнула, что эта цифра, даже если не брать в расчет, что сомнения ОБСЕ ничем не подтверждены, говорит о том, что в целом выборы прошли неплохо.

Только некоторые наблюдатели высказали недовольство тем, что не могли видеть процедуру подсчета голосов, добавила она. Большая же часть абсолютно удовлетворена этой процедурой, добавила глава Центризбиркома. "Выборы всегда проходят с шероховатостями. Но говорить о том, что это имело место повсеместно?" - выразила сомнение Лидия Ермошина. Она напомнила, что презумпция невиновности распространяется не только на оппозицию, но и на провластных кандидатов, избирательные комиссии и всех госслужащих, которые готовили избирательную кампанию.-0-