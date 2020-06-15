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15 июня 2020, 18:33

Зась: необходимо консолидировать международные усилия из-за беспрецедентного вызова пандемии

Станислав Зась. Фото ОДКБ
Станислав Зась. Фото ОДКБ
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15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ состоялось сегодня в режиме видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал Совет ПА ОДКБ об обстановке в зоне ответственности организации, о мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и о процессах ратификации в государствах - членах ОДКБ международных договоров, заключенных в организации.

"По его мнению, существует очевидная необходимость в консолидации международных усилий по преодолению беспрецедентного вызова пандемии коронавируса, однако сегодня обстановка в мире обостряется и негативные тенденции, существовавшие до появления пандемии, вновь выходят на передний план, - проинформировал пресс-секретарь. - Станислав Зась отметил, что это относится и к демонтажу международной системы контроля над вооружениями, и к развертыванию новой гонки вооружений, и к приближению военной инфраструктуры НАТО к зоне ответственности ОДКБ, а также намерениям разместить оружие в космосе. Сохраняется динамика конфликтов на Ближнем Востоке, усугубляемых новой фазой американо-иранской конфронтации. Идет нагнетание вокруг предъявляемых Китаю обвинений в якобы утаивании данных о начале и масштабах заболевания, а также намеренном провоцировании пандемии в США и Европе".

В своем выступлении Станислав Зась обратил внимание: призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии игнорируют многие государства. "В этом четко просматривается линия на отказ от центральной роли ООН в поддержании всеобщего мира и на сведение на нет роли ее Совета Безопасности", - указал Станислав Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ дал оценку региональной безопасности и ее влиянию на безопасность государств - членов организации. По его мнению, сегодня нарастают угрозы стабильности на территории, прилегающей с юга к Центрально-Азиатскому региону коллективной безопасности. "Наряду с положительными сигналами из Афганистана о достижении политических договоренностей между двумя лидерами страны и позитивной динамике внутриафганского диалога различные террористические и экстремистские группы продолжают укреплять там свои позиции. И это сохраняет непосредственную угрозу безопасности государств - членов ОДКБ, исходящую с территории Афганистана, и оставляет неоднозначной перспективу эволюции ситуации с вероятным прекращением там американской военной операции", - отметил Станислав Зась.

На восточноевропейском направлении вблизи границ государств - членов ОДКБ в начале года были начаты (хотя из-за пандемии вскоре и свернуты) самые масштабные за 25 лет военные учения Североатлантического альянса у границ Беларуси и России "Защитник Европы 2020". "Продолжается курс на милитаризацию региона и развитие военной инфраструктуры. Усиливается информационная агрессивность со стороны некоторых западных стран", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Касаясь ситуации в Кавказском регионе коллективной безопасности, Станислав Зась констатировал: несмотря на продолжающееся урегулирование нагорно-карабахского конфликта, определенную регулярность контактов сторон, говорить о прогрессе преждевременно. "Очевидно, что необходимо добиваться прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил сторон. Надо стремиться к решению конфликтных вопросов путем диалога и взаимного компромисса", - считает генсек ОДКБ.

Станислав Зась также проинформировал Совет ПА ОДКБ, что в этом году планируются семь совместных учений с войсками (коллективными силами) ОДКБ, включая командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2020", с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2020" и учение с силами спецназначения "Кобальт-2020". "Будет осуществляться весь намеченный комплекс мер для наращивания возможностей ОДКБ по противодействию вызовам и угрозам, включая разработку проекта антинаркотической стратегии государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы и продолжение операций постоянного действия "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ", а также комплекса антитеррористических оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием "Наемник" и мероприятий, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", - сообщил Станислав Зась.

Он отметил важность развития миротворческого потенциала ОДКБ в интересах его использования под эгидой ООН. "Главным в вопросах миротворческой деятельности организации считаем развитие миротворческих сил ОДКБ для поддержания их готовности к выполнению задач по предназначению, в том числе к участию в миротворческих миссиях под флагом ООН", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.-0-

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