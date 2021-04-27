Зась: открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей ОДКБ

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров обороны ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Реальной угрозой безопасности не только для Республики Беларусь, но и для организации в целом стали открытые попытки извне дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Беларуси в целях незаконной смены власти в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года", - сказал Станислав Зась.

Он констатировал: НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал в непосредственной близости от границ государств - членов ОДКБ. "Так, в Восточно-Европейском регионе сохраняется высокий уровень интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО, - указал генсек ОДКБ. - В текущем году планируется проведение серии учений "Защитник Европы", в ходе которых будут отработаны планы "оказания военной помощи" восточноевропейским союзникам. В рамках этого мероприятия к западным границам зоны ответственности государств - членов ОДКБ намечено перебросить крупные воинские контингенты".

Станислав Зась отметил, что серьезным вызовом стабильности на постсоветском пространстве является нерешенный конфликт на юго-востоке Украины. "Все эти негативные тенденции подрывают основы стратегической и региональной стабильности и способны привести к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств - членов ОДКБ в Восточно-Европейском регионе", - подчеркнул он.

По словам генсека ОДКБ, обстановка в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности во многом зависит от ситуации в сопредельном Афганистане, где отмечается усиление деятельности международных террористических организаций и растет внимание талибов к северным районам Афганистана. Удержание ими данных территорий позволяет обеспечивать беспрепятственное функционирование одного из основных каналов финансирования экстремистов - контрабанды наркотиков. "Для государств - членов ОДКБ это обстоятельство вызывает большую тревогу", - заявил он.

"В то же время обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется, - констатировал Станислав Зась. - После введения в зону нагорнокарабахского конфликта российского миротворческого контингента наблюдается устойчивая тенденция к созданию условий для дальнейшего недопущения возобновления вооруженного противостояния, продолжается работа по разминированию территории".

В создавшихся условиях в ОДКБ на плановой основе проводится комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз. "Приоритетная задача - развитие и повышение готовности войск (коллективных сил) ОДКБ для выполнения задач по предназначению, - заявил генеральный секретарь. - Министрами обороны был одобрен план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год".

Он проинформировал, что в октябре в формате организации запланировано проведение совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021", в рамках которого пройдут совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021" на территории Таджикистана. Совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" предусматривается на территории России в ноябре. Кроме того, в сентябре на территории Кыргызстана планируется проведение совместного учения "Рубеж-2021" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.-0-

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