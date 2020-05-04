Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 мая 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:13 Воропаев: возлагая цветы к монументам героев войны, мы кланяемся этим людям Общество
19:09 Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли Экономика
19:02 Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась Регионы
18:44 Основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется - Цуй Цимин Экономика
18:41 Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны - большая честь Общество
18:08 ЕС выделил 1 млрд евро на глобальные разработки вакцины от COVID-19 В мире
17:50 В Латвии потерялся дрон: его ищут 4 самолета и 6 наземных бригад ВС В мире
17:49 БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы" Общество
17:44 Деятели культуры возложили цветы к монументу Победы в Минске Регионы
17:17 Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате Политика
17:04 В Молдове проливные дожди и град повредили около 100 га урожая В мире
17:02 Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе - Кравченко Политика
16:36 Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков Общество
16:29 Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси Общество
16:24 Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы Общество
16:17 В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро Общество
16:16 В китайской провинции Хубэй 30 дней подряд нет новых случаев заражения COVID-19 В мире
16:05 Мядельское ЖКХ начисляло лишнюю плату за жилищно-коммунальные услуги Происшествия
16:01 Около 30 тыс. саженцев арбузов высадят в этом году в хозяйстве "Рассвет имени Орловского" Регионы
15:50 В лаборатории института в Минске произошел пожар Происшествия
15:45 БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы Общество
15:28 Бондарь: День Победы для моей семьи - самый священный праздник Общество
15:13 Белорусский сахар на $560 тыс. продали в Казахстан на биржевых торгах Экономика
15:07 Памятники Великой Отечественной войны можно увидеть на кадастровой карте Общество
15:06 В Миорском районе пенсионеры незаконно наловили рыбы почти на Br12 тыс. Происшествия
15:01 Жители Гомельского района везли похищенных с фермы телят в легковушке Происшествия
14:56 В Украине с 11 мая смягчают карантинные меры В мире
14:53 Умер автор хитов "Ласкового мая" Владимир Бойко В мире
14:50 В Гомеле задержали двух наркокурьеров Происшествия
14:49 Минздрав разъяснил, как будут устанавливать надбавку при работе с инфекциями Общество
Все новости
Все новости
Политика
04 мая 2020, 17:17

Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате

Фото из архива
Фото из архива

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 12 мая в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня, обсудят широкий круг вопросов о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества по ключевым направлениям.

На заседании планируется рассмотреть реализацию Плана многоуровневых межмидовских консультаций в СНГ на 2019 год и утвердить аналогичный план на 2020-й. В подготовленный проект документа традиционно включены темы, касающиеся координации позиций государств Содружества в рамках членства в ООН, взаимодействия с другими международными организациями, информационной сферы, противодействия новым вызовам и угрозам, разоружения, а также внешнеполитического планирования и контроля над вооружением. Предложено провести консультации по североамериканской и латиноамериканской проблематике, сопряжению интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, взаимодействию в сфере экологической дипломатии, а также в МАГАТЭ и ЮНЕСКО.

Значительная часть документов, включенных в проект повестки дня заседания СМИД, касается гуманитарной сферы. В частности, будет рассмотрен проект Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021-2030 годы. Принятие документа позволит консолидировать усилия органов государственной власти, молодежных общественных и иных организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики, органов отраслевого сотрудничества СНГ по созданию благоприятных условий для международного молодежного взаимодействия.

Министры иностранных дел рассмотрят также проект Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества. Согласно документу, он будет представлять собой сеть образовательных организаций, объединенных для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов организаций-партнеров.

Кроме того, на заседании СМИД СНГ будет представлен проект Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021-2030 годы. Ожидается, что документ будет способствовать консолидации усилий органов государственной власти стран СНГ, национальных туристских организаций и других субъектов туристской индустрии. Проект Стратегии развития сотрудничества государств Содружества в области физкультуры и спорта на 2021-2030 годы, также вносимый на рассмотрение СМИД, ориентирован на углубление процессов взаимодействия, расширение партнерских отношений между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.

Государства СНГ намерены развивать взаимодействие в сфере культуры. В связи с этим на рассмотрение СМИД СНГ вносится проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2021–2025 годы.

В силовой блок вопросов включен проект Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции, призванного повысить эффективность национальных усилий и сотрудничества в данном направлении. Помимо этого, на рассмотрение глав внешнеполитических ведомств будут представлены документы, касающиеся взаимодействия в сферах гуманитарного разминирования и урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах Содружества, создания совместной системы связи вооруженных сил государств СНГ. Российская Федерация предложила внести в проект повестки дня заседания СМИД дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел Содружества об укреплении роли международного права.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания СНГ
Новости рубрики Политика
Фото из архива Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе - Кравченко
Игорь Додон. Фото из архива Додон о позиции Лукашенко по коронавирусу: лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет
Фото из архива Белорусские депутаты 5 мая рассмотрят законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Фото из архива Политолог: западные правительства оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса
Владимир Макей. Фото МИД Беларусь участвует в разработке региональных инициатив ВЭФ по противодействию COVID-19
Фото из архива Макей обсудил с Лавровым интеграционное взаимодействие и графики двусторонних контактов
Главное
Александр Лукашенко во время видеоконференции Юбилей Победы, пандемия и саммит ЕАЭС - подробности разговоров Лукашенко с Додоном и Токаевым
Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли
В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19
В БелЖД рассказали, как защищают свою IT-инфраструктуру от хакеров и выбирают защищенный хостинг
Топ-новости
Лукашенко о президентских выборах: это будет точно летом, крайний срок - конец августа
МИД создал книгу памяти о белорусских дипломатах-ветеранах ВОВ
Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы
Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси
Дожди и до +20°С ожидается в Беларуси 5 мая
БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы
Додон о позиции Лукашенко по коронавирусу: лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет
Ваша квартира уже строится! Столичный комплекс "Минск Мир" растет буквально на глазах!
Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков
Минздрав разъяснил, как будут устанавливать надбавку при работе с инфекциями
В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро
CERT.BY предупреждает об активности вируса, нацеленного на госструктуры
Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК
В Беларуси будут постепенно снимать запреты на посещение лесов
В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.