Главное в цитатах: Лукашенко о скорой помощи в ЖКХ, альтернативе газу и нефти, ответах критикам

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня побывал в Полоцке. Несмотря на региональный характер рабочей поездки, тема глобальная - работа жилищно-коммунального хозяйства всей страны. Сделано немало, но многое еще предстоит, ведь сфера по-прежнему в числе лидеров по нареканиям у граждан. Поэтому глава государства требует:

"Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано"

"Есть люди, которые жалуются, которым и помочь некому. И мы должны им помочь. Отмахиваться ни от кого не надо"

"Много нареканий на работу недавно созданной службы 115. Это как скорая помощь. Хорошая система, но нареканий много… Она должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения"

Александр Лукашенко также ответил критикам:

"В предвыборный период любое заявление, действие, шаги Президента рассматриваются "альтернативщиками" под увеличительным стеклом, везде ищут подводные камни. Никаких подводных камней! Просто нам нужно заниматься этим очень важным вопросом, волнующим наших людей"

"Встречаясь с руководителем инициативной группы, я попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи, хотя их там уже собрано полтора миллиона… Не потому, что что-то не хватает. Мы получаем огромный массив информации снизу - о том, что там происходит. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются - и на стол Президенту"

"Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда Президента пришлось город "вылизать" - подмести улицы, покрасить скамейки… Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь"

И дал еще несколько поручений в отношении переработки мусора, использования местных видов топлива и упрощения процесса приобретения участков за пределами городов.

"В ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора. Придется эту высоту брать штурмом. Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности"

"Торф, щепа, опилки валяются под ногами. А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно"

"Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки… Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные - купите их. Это же копейки сегодня стоит… На это надо обратить серьезное внимание, посмотреть, какие для этого надо принять решения. Надо сделать, чтобы человек мгновенно вопрос этот решал. И там - на местах. Не надо тянуть это в Минск"

Возле райисполкома, где проходило совещание, главу государства ожидали жители Полоцка. Разговор шел об эпидситуации. Люди задавали Александру Лукашенко различные вопросы, обращались с частными просьбами. По всем из них Президент поручил разобраться и оказать необходимую помощь. Возможностью задать вопрос воспользовалась и журналист МТРК "Мир". Она поинтересовалась у главы государства его мнением о событиях вокруг банка Газпрома в Беларуси.

"Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы"

"Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем"

"Как перед богом клянусь, мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то... Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду"

Финальным пунктом рабочей поездки стал Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке. Александра Лукашенко сопровождала настоятельница обители игуменья Евдокия. Глава государства зажег свечу, поклонился кресту и мощам преподобной Евфросинии Полоцкой, ознакомился с ходом реставрации Спасо-Преображенской церкви.

"Думаю, зайду в храм и хотя бы свечку поставлю. Я давно уже был у вас"

"Если что-то надо, скажи Наталье Ивановне (председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА). Мы найдем время, чтобы приехать и помочь"