Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко
Новости темы " Кадровые решения Президента"
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Вольфовича Александра Григорьевича
|- государственным секретарем Совета безопасности,
|Герасимова Василия Николаевича
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- председателем Комитета государственного контроля,
|Шулейко Юрия Витольдовича
|- председателем Брестского облисполкома.
Президент также дал согласие на назначение:
|Демидова Михаила Владимировича
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- председателем Климовичского райисполкома,
|Ляшенко Игоря Васильевича
|- генеральным директором ОАО "Гродно Азот",
|Казакова Кирилла Владимировича
| - генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение",
|Любимова Андрея Юрьевича
|- членом Витебского облисполкома.-0-