Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, нужно, безусловно, исходить из национальных интересов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говоря о возможных преобразованиях, нужно, безусловно, исходить из национальных интересов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Но, конечно, видеть, что творится вокруг", - отметил Президент.

"Дай бог сохранить суверенитет и независимость без боев и крови", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-