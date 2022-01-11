Лукашенко: искусство, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусство, творчество, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусы по-особенному относятся к людям, которые умеют создавать нечто необычное, что радует глаз и согревает душу, к тем, кто не жалея времени обогащает культуру, сохраняет историческое наследие, воспитывает молодежь. "К таким, как вы, уважаемые лауреаты", - сказал белорусский лидер.

"Делом жизни вы выбрали почетную обязанность сохранять красоту природы, человеческую сущность и культуру. Каждый из вас вносит заметный вклад в сокровищницу национальных традиций, искусства и просвещения нашей страны", - продолжил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что значительная часть проектов, которые отмечены премиями, связаны с сохранением исторической памяти и формированием общественного мировоззрения у юного поколения.

"Более того, сама молодежь с вашей помощью активно участвует в благотворительной и волонтерской деятельности, занимается поиском погибших героев войны, восстановлением имен и увековечением их подвигов", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

"В наш цифровой век, когда как большую мечту будущего выделяют бездушный мир искусственного интеллекта, а нормальный живой диалог людей заменяют социальные сети, вашу работу иначе как спасением человечества не назовешь", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что вместе с премиями "За духовное возрождение" и специальными премиями традиционно вручаются и премии "Белорусский спортивный Олимп" атлетам и тренерам, которые прославляют Беларусь на международных аренах и собственным примером демонстрируют преимущества здорового образа жизни.

"Каждый из вас, уважаемые лауреаты, - огромный талант. Вы своей деятельностью, своей жизнью подтверждаете простую истину: искусство, творчество, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными, - констатировал Президент. - Вы патриоты по поступкам, настоящая народная интеллигенция по духу, для которой любовь к Родине - в первую очередь служение ей, стремление сделать родную страну краше".

Деятельность лауреатов премии Александр Лукашенко считает примером для других в понимании того, что только созидательный труд ведет государство к процветанию, а призвание гражданина всегда и во все времена - защита и строительство Отечества. "Только такие дела обогащают человека и ведут его к духовным вершинам, понуждают стремиться к свету, нести его другим", - отметил он.

"Наш путь - укрепление независимости, заботы про насущное и будущее, про сохранение в человеке человеческого", - добавил белорусский лидер. Глава государства пожелал всем здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, мира, домашнего тепла и счастья. -0-