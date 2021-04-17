Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей

17 апреля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заверяет, что текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время участия в республиканском субботнике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья, волна. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич (министр здравоохранения. - Прим. БЕЛТА) сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем", - отметил глава государства.

"Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей. На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, - это точно", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул важность здорового образа жизни, поддержания достаточного уровня физической активности с учетом, что подобные вирусы могут получить распространение и в будущем. "Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, - хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть надо браться за свой образ жизни", - отметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни. Глава государства добавил, что ранее никогда не делал прививки и от гриппа.-0-

Александр Лукашенко