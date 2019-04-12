12 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает IT-сектору дальнейшую поддержку. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями этой сферы в Парке высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы взяли с вами этот курс, и мы влево-вправо умышленно "хістацца" не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем, но я вас поддерживал и буду поддерживать. Потому что по большому счету вы мои дети (речь о том, что в свое время Президент Беларуси принимал решение о создании Парка высоких технологий. - Прим. БЕЛТА). Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите", - заявил белорусский лидер.

"Захотели вы криптовалюту, криптобиржу, майнинг и прочее, фермы создать… Вместе будем идти этим путем", - добавил глава государства.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул, что в основе всего должна быть честность и порядочность: "Если что-то надо (только не мышковать), придите, скажите, и мы решим любой вопрос. И вам не надо толкаться с законом и прочее".

Президент еще раз подчеркнул, что государство обеспечит поддержку данному направлению. "Мы это будем делать, это моя функция. В обиду я никогда вас не дам. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно", - сказал белорусский лидер.-0-