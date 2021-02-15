Лукашенко: патриотическая позиция воинов-интернационалистов помогает сохранить мир и стабильность в стране

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"15 февраля для вас - воинов-интернационалистов, прошедших через горнило афганской войны, - это день памяти, мужества и нерушимого боевого братства", - говорится в обращении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь славит живых героев и помнит поименно всех своих сыновей, которые не вернулись с той войны, чтит их память и скорбит вместе с родными и близкими.

"Вы с честью выполнили свой солдатский долг, как наши отцы и деды - герои Великой Отечественной войны. Сегодня вы сами - ветераны, надежная опора государства и пример для молодежи в служении Родине. Ваша твердая патриотическая позиция помогает сохранить мир и стабильность в стране, цену которым вы знаете, как никто другой", - отметил Александр Лукашенко.-0-