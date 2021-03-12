Александр Лукашенко во время общения с работниками Молодечненской ЦРБ

12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил врачей за их работу в непростые времена и за то, что они научились справляться с разного рода заболеваниями. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем Александр Лукашенко призвал людей не расслабляться и предупредил, что "эта зараза от нас еще никуда не ушла". Поэтому важно не пренебрегать элементарными правилами гигиены.

Президент упомянул и о появлении в Беларуси британского штамма коронавируса. "Паниковать не надо. Мы знаем, что делать", - подчеркнул он.

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