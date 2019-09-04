Лукашенко поблагодарил замгенсека ООН за организацию на высоком уровне конференции по борьбе с терроризмом

4 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым выразил ему благодарность за организацию на высоком уровне в Минске конференции по борьбе с терроризмом, которая уже получила широкий резонанс и позитивные отклики на международном уровне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне остается по-братски, как человеку, имеющему корни в Беларуси, поблагодарить за столь высокий уровень организации этой международной конференции. Отзывы разные. Я познакомился в интернете, в СМИ с отзывами по поводу организации и проведения конференции - оценки действительно разные, но негатива практически нет. По-разному все оценивают, но в положительном ключе", - отметил Президент.

По мнению белорусского лидера, такой уровень конференции под эгидой ООН, а также приезд заместителя главы организации придают звучание и значимость этому мероприятию, не только улучшают имидж, но и повышают вес самой страны. "Это честь для любой страны - принимать такую конференцию", - убежден Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил благодарность лично Владимиру Воронкову за помощь в организации мероприятия: "Это и ваша заслуга, что конференция проходит в Беларуси. Мы вас подвести не можем и будем стараться действовать в таком же ключе, будем делать все, чтобы придерживаться того курса, который был обозначен вчера. Это разошлось во всех СМИ, ваша оценка прозвучала по поводу организации мероприятия и роли Беларуси в борьбе со страшным злом нашей современности".

Глава государства также заверил, что Беларусь и в дальнейшем будет стремиться вносить достойный вклад в противодействие терроризму. "Вы подсказывайте, координируйте, направляйте деятельность наших органов власти. Это будет во благо нашим взаимоотношениям, Беларуси и ООН и вообще - хороший вклад в борьбу с терроризмом во всем мире, на нашей планете", - убежден Президент.

"А вообще, я думаю, к нам не должно быть претензий по поводу организации. Мы привыкли ответственно относиться к подобным мероприятиям", - резюмировал глава государства.

Беларусь является участником основных многосторонних договоров по борьбе с международным терроризмом, разработанных под эгидой ООН. Страна приняла участие в первой в истории ООН конференции глав контртеррористических органов стран - членов организации, которая прошла в июне 2018 года в Нью-Йорке. Беларусь в числе 70 государств в сентябре минувшего года на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подписала Кодекс поведения, ставящий целью достижение мира, свободного от терроризма.

В октябре 2018 года в Минске прошла совместная с ОБСЕ международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху".

В белорусской столице 3-4 сентября проходит международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая организована Беларусью совместно с Контртеррористическим управлением ООН.-0-