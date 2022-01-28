Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения, предусмотренные в проекте обновленной Конституции, отвечают на глубинные запросы общества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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