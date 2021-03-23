Лукашенко поручил объединить производителей кожаных изделий в "корпорацию". Что имел в виду Президент?

23 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Отечественные производители изделий из кожи должны использовать сырье белорусского производства. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время совещания на Минском производственном кожевенном объединении, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из проблем кожевенной отрасли - высокий импорт сырья. Те же отечественные производители обуви не жалуют белорусскую кожу. Всего в стране около 80 предприятий, которые используют это сырье в своем производстве.

"В правительство на этой неделе пригласите всех потребителей, создайте "корпорацию". Их задача - заставить руководителя этого предприятия (кожевенного завода в Гатово. - Прим. БЕЛТА) делать то, что им нужно. Но при этом они в течение года должны прийти к тому, чтобы потреблять только белорусское сырье", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он напомнил о требованиях к искоренению посредничества и своих жестких подходах к этой проблеме.

В своеобразную ассоциацию, помимо производителей кожаных изделий, также можно включить мясокомбинаты (поставщиков кожевенного сырья) и самих переработчиков, предложил Президент. Так, по его мнению, может быть выработана единая политика по развитию кожевенной отрасли, чтобы уменьшить объемы импорта.-0-

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