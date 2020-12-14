Лукашенко посещает 4-ю городскую клиническую больницу Минска

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня 4-ю городскую клиническую больницу имени Н.Е.Савченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Ожидается, что здесь глава государства ознакомится с лечением больных коронавирусом.
В октябре 4-ю больницу (терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение) с рядом других клиник Минска перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19.
Как сообщалось, Александр Лукашенко уже посещал 6-ю городскую клиническую больницу Минска, Витебский областной клинический родильный дом, Столбцовскую центральную районную больницу.
4-я городская клиническая больница была открыта 1 октября 1960 года. Сегодня это ведущее лечебно-диагностическое учреждение, где оказывается помощь в сфере урологии, нефрологии, общей, сосудистой и гнойной хирургии, кардиологии, пластической и эстетической хирургии.
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