Лукашенко предлагает наделить ВНС правом внесения изменений в Конституцию

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в новой Конституции наделить Всебелорусское народное собрание, которому в свою очередь планируется придать конституционный статус, правом внесения изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения Конституции. Законотворчество - это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на председателя Конституционного суда и Конституционной комиссии Петра Миклашевича, вопросы полномочий и порядка формирования Всебелорусского народного собрания будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений и мнений. "Сегодня состоялся обстоятельный разговор, как необходимо формировать ВНС, какими полномочиями необходимо наделить этот орган. Поскольку он уже будет обладать властными полномочиями и находиться в системе государственной власти. Здесь также необходимо соблюдать баланс в системе государственной власти, чтобы не было противоречий и подмены других органов, - сказал он. - В этом направлении высказан ряд предложений, которые требуют еще тщательной проработки".-0-