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28 сентября 2021, 11:49

Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона и добавить 14 новых

Петр Миклашевич
Петр Миклашевич
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, добавить 14 новых и исключить 3 статьи. Об этом заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич на расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава комиссии рассказал присутствующим о сути предлагаемых изменений в Основной закон. В частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, уточнив функции, полномочия Президента, парламента, правительства. Установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия.

По словам Петра Миклашевича, комиссия провела 11 заседаний, где на основании предложений граждан и членов комиссии выработала предложения по внесению изменений в Конституцию. "В дальнейшем с учетом замечаний членов Конституционной комиссии предложения по изменению конституционных положений были доработаны. Таким образом, Конституционная комиссия предлагает внести изменения в 53 статьи Конституции, включить в Конституцию 14 новых статей, исключить 3 статьи", - сказал глава КС.

"Полагаем, что разработанные Конституционной комиссией предложения по изменению Конституции могут являться основой дальнейшего совершенствования общества и государства, укрепления конституционного фундамента развития Беларуси как демократического социального правового государства", - добавил Петр Миклашевич.

По его словам, не выработаны пока единые подходы по трем основным блокам.

Первое - это состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания. Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить Президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также Президент, прекративший исполнение полномочий, - пожизненно. Всего 585 членов.

По поводу избрания других делегатов ВНС единых подходов не выработано.

Также не удалось прийти к одному решению по вопросу применения смертной казни. Комиссия признала пока нецелесообразно вносить изменения в статью 24, так как для этого требуется проведение специального референдума. "Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения", - отметил Петр Миклашевич.

В числе нерешенных вопросов остались поправки в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Конституционная комиссия признала целесообразным сохранить это конституционное положение. Вместе с тем некоторыми членами предлагается исключить это право.

"Данные вопросы требуют сегодня дополнительного всестороннего обсуждения", - резюмировал Петр Миклашевич.-0-

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