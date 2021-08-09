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09 августа 2021, 13:08

Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос в Донбассе

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос на Донбассе. Об этом он заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Какая бы у вас в Украине ни была армия, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - заявил глава государства.

"Я вас прошу, молю: выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом", - подчеркнул он.

Президент Беларуси заметил, что любая война заканчивается миром и за столом переговоров. "Когда-то с чего-то надо начинать, - продолжил он. - Вы можете сказать: Зеленский столько раз Путину предлагал то или это. Со стороны Владимира это по меньшей мере трепотня. Он просто неопытный человек".

Александр Лукашенко уверен, что российский президент не против того, чтобы сесть за стол переговоров. "Путин точно от этого не отказывается, на всех переговорах мы говорим об Украине. Он готов, - отметил белорусский лидер. - Но чтобы сесть за стол переговоров, нужен период подготовки. Он небольшой, потому что острые вопросы. Это не год и не полтора, не надо ждать, как в Белом доме, приема полгода. Но не надо делать шаги, которые тебя уводят от этих переговоров".

В качестве примера он привел подписанный недавно закон о коренных народах Украины. "То, что вы закон приняли - коренные или некоренные, он что, прямо необходим был сегодня? Нет. Исходя из моего опыта, скажу: если он необходим, примите вы его после разговора с Путиным. Но зачем вы делаете шаги прямо в противоположном направлении, заявляя одно, а делая другое?" - задался вопросом Президент.

Александр Лукашенко считает, что надо сесть за стол и договориться, при этом Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма. "Давайте разделим Донбасс и Крым. Это две разные истории", - сказал он.

Говоря про донбасский вопрос, белорусский Президент заметил, что Зеленскому как главе государства следовало бы его решать. "Да, кто-то так думает, кто-то - эдак. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково: ты вернул территорию, ты спас людей. Ради этой благодатной земли надо разговаривать", - уверен он.

Александр Лукашенко также напомнил, как велись переговоры по минским соглашениям. В тот день в белорусской столице были представители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. "Путин до подписания итогового документа позвал представителей ЛНР и ДНР (служба безопасности моя их привезла). И Порошенко это знал, что они присутствуют, - рассказал глава государства. - И когда Путин сказал: ребята, я готов подписать, но я это не сделаю, пока представители (самопровозглашенных республик. - Прим. БЕЛТА) не подтвердят. И Порошенко согласился. Он должен был тогда, если не приемлет сепаратистов, сказать: нет, я ничего подписывать не буду".

"Но вы же подписали. Если бы Порошенко махнул рукой и улетел - не было бы минских соглашений", - добавил Президент.

Владимиру Зеленскому следует выполнять то, что он обещал во время предвыборной кампании, уверен белорусский лидер. "Многое пообещал: войны не будет и прочее. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, Луганск", - сказал он. "Если бы Володя Зеленский туда прилетел, и в Украине бы аплодировали, и на Донбассе, и в Луганске. И этим самым он бы поставил и меня, и президента России, кого угодно в такое положение, что нельзя было бы отказаться и двигаться навстречу. Потому что это был бы шаг. А вам не дают это сделать, мне кажется. И не дадут", - считает Александр Лукашенко.

Он также заметил, что в Донбассе нужно было провести местные выборы.-0-

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