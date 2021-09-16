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16 сентября 2021, 07:54

Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ. Что обсуждают главы государств в Душанбе?

Резиденция Президента Таджикистана - Дворец нации
Резиденция Президента Таджикистана - Дворец нации

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем вступительном слове Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что председательство его страны в организации совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которыми столкнулся регион. "Тем не менее наша страна при поддержке партнеров при ОДКБ последовательно выполняла функции председателя в соответствии с озвученными приоритетными направлениями", - сказал он.

Таджикский лидер выразил признательность государствам - членам ОДКБ за совместную работу. Он отметил, что сторонам удалось в целом поддерживать высокий уровень политического взаимодействия и обеспечивать координацию внешнеполитических позиций, страны ОДКБ продолжили практику принятия совместных заявлений по актуальным вопросам международной региональной повестки дня, расширилось межпарламентское взаимодействие. "Мы смогли завершить работу по принятию плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это очень важное достижение. Соответствующее решение по нему будет принято сегодня. Поддерживался высокий уровень готовности сил коллективной безопасности для выполнения задач по предназначению. Это крайне важно с учетом напряженной обстановки в соседнем Афганистане", - заявил Эмомали Рахмон.

Кроме того, расширились контакты с международными организациями, ОДКБ было широко представлено на международных площадках. Организация также качественно продвинулась вперед в развитии миротворческого потенциала.

Во всей проделанной работе большая роль принадлежит генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю, особо отметил Президент Таджикистана.

Саммит проходит в резиденции Президента Таджикистана - Дворце нации. Этот комплекс используется для приемов глав государств и международных делегаций. Дворец строился восемь лет и был введен в эксплуатацию в 2008 году. Он входит в список особо важных объектов страны.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началась с протокольных мероприятий: у центрального входа Дворца нации глав государств встречал министр иностранных дел Таджикистана, а в холе дворца их приветствовал Президент Эмомали Рахмон.

После традиционной церемонии фотографирования лидеры стран и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отправились на переговоры в узком составе. С белорусской стороны в них также участвует министр иностранных дел Владимир Макей.

Повестка заседания в узком составе включает всего один вопрос, но главам государств предстоит обсудить широкий спектр тем по проблемам международной и региональной безопасности, а также подвести итоги деятельности организации в межсессионный период.

Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане. Как сообщалось, 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко призвал выработать к саммиту в Душанбе общую позицию по Афганистану. "Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно", - заявил глава государства.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства в преддверии саммита ОДКБ заявил журналистам, что сейчас от Афганистана ждут в первую очередь нацеленности на миролюбивое развитие страны и выстраивание разнопланового сотрудничества с другими государствами. "Я считаю, что мы должны дождаться окончательного формирования правительства Афганистана. Мы полагаем, что внутри страны должен быть организован инклюзивный диалог с вовлечением различных категорий населения. Мы заинтересованы в том, чтобы с территории Афганистана не исходила угроза для соседей, а сегодня эти угрозы носят многомерный характер", - сказал Владимир Макей.

На пленарном заседании Совета коллективной безопасности к президентам и министрам иностранных дел присоединятся министры обороны, секретари советов безопасности и другие члены официальных делегаций. В таком составе на саммите будут обсуждены приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ Армении и подготовленные к подписанию главами государств документы. Соглашения и решения касаются правовой помощи, материально-технического обеспечения войск и оснащения их современным вооружением, миротворческой деятельности организации, подготовки мероприятия к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию образования ОДКБ, а также кадровых вопросов и бюджета организации на будущий год.

Накануне в Душанбе прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. На этой встрече делегации обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, ее влияние на безопасность государств - членов организации и ее деятельность в межсессионный период.

По итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается сложной. Особенно беспокоит ситуация в Афганистане. "Все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь", - сказал генеральный секретарь.-0-

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