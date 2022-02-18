Лукашенко про референдум: мы проведем его достойно в соответствии с интересами белорусского народа

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - проведению конституционного референдума, который страна проведет достойно в соответствии с интересами белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.
"Естественно, я проинформировал Президента России о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - конституционному референдуму. Мы проведем его достойно в соответствии с интересами белорусского народа, и это не будет никак противоречить отношениям с нашей братской Россией", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Запад активно пытается руками наших "беглых", если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране. Там, правда, давно уже никто не тешит себя иллюзиями повтора августа 2020 года", - добавил он.
Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями Беларусь и Россия сумеют преодолеть самые сложные ситуации, противостоять любым вызовам и угрозам, построить общее будущее. "И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами", - констатировал белорусский лидер.-0-