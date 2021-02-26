Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси наступило особое время, и белорусы должны показать себя нацией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас особое время, такого никогда не было. И мы должны показать, что мы нация, - подчеркнул глава государства. - Вы просто должны отблагодарить свой народ за то, что он сделал для того, чтобы спортсмены могли бороться и выступать".

Президент привел в пример белорусских паралимпийцев, их силу духа и стремление к победе. По его мнению, эти люди - настоящие герои, поскольку умеют бороться. "Спорт есть спорт: и так может быть, и эдак. Но покажи, что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить. Вот что самое главное, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А сейчас беглые развернули бешеную драку за границей: денег не хватает. Это же позорище".-0-