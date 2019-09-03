Лукашенко: терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что данная тема чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось. "Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, который не знает границ - ни государственных, ни моральных. Его жертвы - обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы - жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса", - отметил Президент.

Александр Лукашенко назвал терроризм беспрецедентным вызовом современному обществу. "Вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали", - сказал он.

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Лукашенко призывает к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций "Масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков "Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках", - сказал глава государства.