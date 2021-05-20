Панихида по погибшим летчикам пройдет сегодня в Барановичах

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Панихида по погибшим при крушении военного самолета летчикам Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко пройдет сегодня днем в Барановичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Барановичский горисполком.

"В храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5) в 13.00 пройдет панихида по летчикам, погибшим при крушении военного самолета Лидской штурмовой авиабазы. Приглашаем всех желающих почтить память погибших", - говорится в сообщении горисполкома.

Трагедия произошла днем 19 мая в частном секторе Барановичей. Убедившись, что самолет упадет на пустырь между жилыми домами, пилоты катапультировались, однако оба погибли. Местные жители с сожалением и болью восприняли случившееся. С цветами и лампадками они стали приходить в храм Жен-Мироносиц, чтобы почтить память пилотов. Сегодня храм будет открыт до 20.00.-0-

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