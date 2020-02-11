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11 февраля 2020, 16:17

Лукашенко высказался за идею конвергенции в работе государственных СМИ

Во время совещания
Во время совещания

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за идею конвергенции в работе государственных СМИ. Соответствующие подходы обсуждались сегодня на совещании у главы государства в ракурсе создания нового информационного телеканала, рассказала генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, которая была одним из участников мероприятия.

"Мы не столько подводили итоги и отчитывались о своей работе, сколько говорили о перспективах развития. В том числе очень подробно я докладывала Президенту о перспективах развития БЕЛТА, работе в социальных сетях, мессенджерах, создании мультимедийных проектов", - рассказала гендиректор.

По ее словам, речь на совещании велась о том, что госСМИ должны более активно сотрудничать, в том числе создавать и развивать совместный контент. "Глава государства высказался за такую идею, как конвергенция СМИ, когда мы начинаем работать вместе. И БЕЛТА готово активно поддержать это направление", - сказала Ирина Акулович.

В этом ключе, в частности, обсуждалось создание в Беларуси нового информационного телеканала, к работе которого готово активно подключиться и БЕЛТА. "Мы можем участвовать в этом канале. Потому что на сегодняшний день уже создаем проекты, где есть звук, видео. Мы будем думать о том, чтобы развивать видеонаправление и стать в том числе частью информканала. Есть возможность подумать о том, чтобы из нашего пресс-центра шли прямые трансляции на новостной информационный канал. То есть в целом мы готовы стать поставщиком не только новостей, но и контента", - заявила гендиректор агентства.

Она отметила, что, конечно, на сегодняшний день у БЕЛТА в основном "аудитория текста". "Она и будет такой. Потому что основную нашу задачу - работать над тем, чтобы поставлять новости для СМИ, никто не отменял. Но развитие видеонаправления - это новая форма работы", - добавила Ирина Акулович.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 11 февраля провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации. По его словам, сегодня перед белорусскими СМИ стоят непростые задачи. "Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, - все это в повестке сегодняшнего дня", - заявил глава государства.

Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт и генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович
Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт и генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович

По мнению Президента, современная пресса стала не только средством донесения информации, но и полноценным оружием, причем массового поражения. "Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени", - предупредил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер ориентировал государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Президент отметил также, что зачастую в эфире государственных СМИ не хватает остроты и оперативности. Кроме того, подчеркнул он, им уже пора отходить от зарубежных платформ. В качестве положительного отличия белорусских СМИ от ряда иностранных глава государства отметил честную позицию, отсутствие фейкового изложения событий. "Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию", - сказал он.

Руководители СМИ внесли Президенту ряд предложений, часть их была поддержана. Так, по словам министра информации Александра Карлюкевича, в Беларуси до конца года заработает система измерения телеаудитории. Кроме того, в стране появится исключительно новостной телеканал. Предполагается, что его создадут на базе Агентства телевизионных новостей, он будет вещать с 07.00 до 24.00.-0-

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