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22 сентября 2021, 13:55

На государство надейся, а сам не плошай. Как и зачем белорусам предлагают копить на дополнительную пенсию

Фото из архива
Фото из архива
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Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам в Беларуси предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий. Как сообщалось БЕЛТА, соответствующий проект указа обсуждался накануне на совещании у главы государства Александра Лукашенко.

"Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 млн пенсионеров (примерно 510 тыс. - работающие). Пенсионные выплаты превышают Br15 млрд и составляют 30% общих расходов бюджета страны", - обратил внимание глава государства.

Понятно, что государство гарантирует пенсионные выплаты в рамках существующей солидарной пенсионной системы - это когда из налогов работающих сейчас людей выплачиваются пенсии текущему поколению пенсионеров. Так, в сентябре средняя пенсия по возрасту составляет Br545.

Много это или мало, каждый оценивает для себя, но получать больше, наверное, хотелось бы каждому. И здесь на помощь может прийти накопительная система - когда, будучи в трудоспособном возрасте, человек регулярно производит дополнительные отчисления, заботясь о будущей дополнительной пенсии.

"То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу, - такие вопросы поднимались на VI Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены", - отметил на совещании Александр Лукашенко.

Как обстоят дела в этом вопросе сейчас?

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что в Беларуси люди пользуются преимущественно солидарной пенсионной системой. Однако есть и те, кто уже участвует в программах добровольного накопительного страхования пенсий.

"Но оно не получило такого должного развития, как в других странах, в качестве дополнительного компонента в пенсионной системе. Только около 5% занятых в экономике пошли на добровольное страхование", - сказала она. Как правило, люди не сами инициируют участие в добровольном пенсионном страховании, это делают наниматели, включая такую возможность в соцпакет.

Ирина Костевич подчеркнула: солидарная пенсионная система в стране сохраняется. По ней только в этом году около Br15 млрд будет направлено на выплату пенсий, государство сохраняет свои гарантии по пенсионному обеспечению.

"Наша задача - чтобы каждый гражданин надеялся не только на государственную поддержку в виде государственной пенсии по старости, которую мы, как по законодательству положено, будем выплачивать в полном объеме в установленные сроки. Каждый человек должен быть заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости. Поэтому и предлагается новый механизм по добровольному накопительному страхованию", - пояснила министр.

Ирина Костевич
Ирина Костевич

В чем суть планируемых нововведений?

Что касается пенсионных взносов, то сейчас все наемные работники в Беларуси уплачивают в Фонд социальной защиты населения только 1% от своего заработка из положенных 29%. Оставшиеся 28% за него выплачивает наниматель.

Проект указа предусматривает, что теперь работникам предложат добровольно уплачивать дополнительный взнос (помимо обязательного сейчас взноса в 1%) на накопительную пенсию в размере до 10% заработка. Точный размер каждый выбирает самостоятельно, но он не может превышать 10%.

При этом работодатель уже в обязательном порядке должен будет добавить к этим процентам еще до 3%. Механизм следующий: если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше (но не более 10%), то наниматель все равно добавляет только 3%.

Получается, что максимальный процент от заработка, который можно будет направить на накопление дополнительной пенсии, составит 13%.

При этом нагрузка на нанимателей не увеличится. Уплачивать проценты работникам они будут из средств, предусмотренных на обязательный взнос в бюджет ФСЗН, который составляет 28%. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% - в ФСЗН.

Проект указа, включающий все эти нормы, поддержан на уровне главы государства. "Думаю, в ближайшее время он будет подписан", - рассказала Ирина Костевич.

Новые возможности в Минтруда называют дополнительным финансовым бонусом, стимулом, который подтолкнет развитие добровольного пенсионного страхования. При этом за человеком сохраняются все пенсионные гарантии со стороны государства. "Для человека никаких потерь, а только плюсы. Потому что, идя в добровольную пенсионную страховую систему, он формирует свой дополнительный доход на старость", - считает министр.

Не съест ли накопления инфляция и не пропадут ли деньги?

Журналисты поинтересовались, как средства накопительной пенсионной системы будут защищены от обесценивания. Ирина Костевич признала, что определенные риски существуют. Поэтому в Минтруда и не рассчитывают, что системой добровольного пенсионного страхования воспользуются все работники.

"Мы видим, что, скорее всего, интерес будет у тех людей, у кого осталось где-то 10 лет до пенсии. То есть те, у кого уже есть ориентиры, понимание того, что через какой-то короткий промежуток тебе надо задуматься о своем новом уровне жизни", - отметила она.

По словам министра, важно, что отложенная по этой системе сумма будет наследоваться и капитализироваться, то есть деньги будут не просто накапливаться, а работать на экономику, вкладываться в инвестиционные проекты с высокой доходностью.

Более предметно об условиях предлагаемой программы можно будет судить уже после подписания и обнародования норм президентского указа.-0-

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