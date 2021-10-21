О Конституции "под Президента", двоевластии и реакции на каждый чих беглых. Изменение Основного закона вновь обсудили у Лукашенко

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября провел встречу с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны, сообщает БЕЛТА.

Глава государства в начале мероприятия напомнил о ранее принятом решении доработать поправки в Конституцию на уровне экспертной группы. "Совсем недавно мы договорились, что проведем заседание Конституционной комиссии после того, как рабочая группа, члены которой здесь присутствуют, закончат - вместе со мной, конечно, - написание Конституции. Ее конечный вариант будет вынесен на заседание Конституционной комиссии и сразу же на референдум", - отметил Президент. То есть задача рабочей группы, как ее сформулировал Александр Лукашенко, - продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность.

Впоследствии квалифицированные юристы помогут сформулировать предложения рабочей группы грамотным с юридической точки зрения языком. "Наше дело - определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции хотя бы по основным моментам, которые очень важны для управления государством и так или иначе обсуждаются нашими людьми", - подчеркнул Президент.

О составе рабочей группы

В состав рабочей группы вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

"Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции, - обратил внимание белорусский лидер. - В силу своего статуса и опыта руководящей работы на высоких постах вы глубже понимаете смысл преобразований Основного закона, их обоснованность, перспективность в плане развития нашей государственности и защиты наших национальных интересов".

О поставленных задачах

Александр Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь рабочей группе предстоит сосредоточиться на ряде нерешенных принципиальных вопросов, которых, по его словам, немало. "Надо каждый детально обсудить в конструктивном ключе и найти самые оптимальные решения. Если в процессе работы увидите, что еще какие-то положения требуют дошлифовки, тоже предлагайте свои походы", - сказал он.

"Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий", - расставил акценты белорусский лидер.

Особое внимание, по мнению Президента, надо уделить новому органу - Всебелорусскому народному собранию. "Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия", - очертил круг задач Александр Лукашенко.

При этом деятельность рабочей группы должна быть активной и оперативной с самого начала, поскольку времени на раскачку абсолютно нет, обратил внимание глава государства. "Итогом деятельности группы станет проект Основного закона, который, как я сказал, обсудим на Конституционной комиссии и внесем для всенародного обсуждения. А потом уже дошлифовываем после всенародного обсуждения, и проект идет на референдум (он должен состояться не позднее февраля 2022 года. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил Президент.

По предложению главы государства работа группы будет сконцентрирована и сведена в Администрацию Президента, а глава Администрации будет оперативно руководить этой деятельностью. "Администрация Президента - тот орган, который и должен в данном случае заниматься этой работой, как это было и в прошлом", - заметил Александр Лукашенко.

О привычке ориентироваться на мнение Президента

Обращаясь к участникам рабочей группы, он заострил внимание на том, что ожидает от них инициативности и проявления активной позиции. "Давайте договоримся так, что вы не будете приходить ко мне и смотреть на меня: а что скажет Президент, - потребовал белорусский лидер. - Это же не дело: люди не услышали от Президента в течение двух недель разговоров про ковид - потеряли из виду Президента. Господи, где Президент!?"

Он отметил, что в Беларуси люди привыкли, что Президент постоянно вовлечен в решение самых разных актуальных вопросов. "Президент - каждый день. Но не сказал какое-то слово - а где он? Это не только потому, что мы приучили к этому людей, а потому, что наши люди такие. И слава богу! Добрые, порядочные, привыкшие ориентироваться на специалистов, очень образованные", - сказал глава государства.

"Я готов слушать, включаться в работу, но вы предлагайте. Вы уже сильные специалисты, опытные, вы знаете, что можно вынести на Всебелорусское народное собрание, что оставить в полномочиях Президента, чтобы его не перегружать, что должно быть в правительстве, местных органах власти", - подчеркнул глава государства. Он обратил внимание на ответственность участников рабочей группы в принятии правильных, выверенных решений, потому что любой их неверный шаг может разрушить страну.

"Не мне Александра Михайловича (Радькова. - Прим. БЕЛТА) учить, или Михаила Ивановича Русого, или даже помоложе, Михаила Орду учить тому, какой должна быть страна. Мы все с вами ее делали собственными руками. Поэтому давайте предложим вариант Конституционной комиссии и потом - людям разных возрастов, убеждений, профессий, чтобы они поняли, что это их Конституция", - подытожил Президент.

О сути конституционных изменений и беглой оппозиции

Глава государства обратил внимание на то, что беглая оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция Беларуси разрабатывается под действующего Президента. Александр Лукашенко развенчал этот миф: по его словам, как раз таки действующей Конституцией закрепляется сильная президентская власть. "Если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция - это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции - это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - отметил Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, пришло время на уровне Конституции перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, но страна все равно должна остаться президентской республикой, убежден Александр Лукашенко. Так, заметил он, считает и преимущественное большинство белорусов: они выступают за сильную президентскую власть.

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, - сказал глава государства. - Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон".

Президент подчеркнул, что новый проект Конституции должен разрабатываться с учетом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию. "Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, - тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции - ни одного вопроса мы не решим", - подытожил он.

О дискуссионных вопросах

Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко рассказал журналистам подробности прошедшей встречи у Александра Лукашенко. Обсуждались конкретные направления деятельности рабочей группы по ряду вопросов, в том числе в отношении статуса Всебелорусского народного собрания, полномочий различных органов и другим положениям Конституции. "Работа предстоит скрупулезная, напряженная. Потому что по Конституции жить годы и десятилетия", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, есть ли уже конкретные решения насчет формирования и численности Всебелорусского народного собрания, глава Администрации Президента сказал: "Не хочу вводить в заблуждение. Еще предстоит выработать подходы, как будет формироваться ВНС. Само название - Всебелорусское народное собрание - широкие слои общества. Как регионы будут представлены, действующие депутаты… По численности тоже пока еще вопрос дискуссионный. Оно должно представлять все слои общества. Но вместе с тем не должно быть громоздким. Должно быть в меру компактным. Над этими вопросами в том числе будет работать группа", - рассказал Игорь Сергеенко.

Он рассчитывает, что в целом процесс доработки займет около месяца. "Думаю, что к декабрю, может быть, к концу ноября выйдем на всенародное обсуждение", - сказал глава Администрации Президента.

"Это же серьезный документ. Эпохальный, я бы даже сказал. Нужно смотреть вперед, как он будет работать дальше, какие у нас сегодня риски, вызовы и угрозы и какие будут завтра. Не просто так - сесть и написать юридические формулировки, а исходя из опыта предшествующих поколений что-то спрогнозировать. Работа очень серьезная", - подчеркнул Игорь Сергеенко.-0-