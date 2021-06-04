О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит"

4 июня, Микашевичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочей поездкой Брестскую область. В Микашевичах глава государства ознакомился с работой предприятия "Гранит", передает корреспондент БЕЛТА.

Александра Лукашенко встречал большой пул чиновников - от руководства района и предприятия до министров и вице-премьеров. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко прежде всего проинформировал Президента о ходе весенне-полевых работ и социально-экономическом развитии вверенного ему региона. "За пять лет область по ВРП (валовый региональный продукт. - Прим. БЕЛТА) в республике вторая, по промышленности, сельскому хозяйству и экспорту товаров - первая, - обратил он внимание. - За четыре месяца мы с седьмого места выходим на третье-четвертое. Валовый региональный продукт растет, производство растет". Вместе с тем губернатор отметил, что Брестская область недотягивает по привлечению инвестиций.

"Что тебя настораживает в связи с этой агрессивной политикой коллективного Запада или ты не думаешь про это?" - спросил глава государства.

Юрий Шулейко отметил, что в регионе чуть подросла безработица: после закрытия границ граждане, которые ездили на заработки в Польшу и Украину, вынуждены сидеть дома. Они обращаются в местные органы власти с просьбой поддержать их.

"Их надо слышать, слушать и разговаривать с ними. Там, где можем (это же все-таки наши люди), мы поддержим, поможем. Но надо начинать работать. Не надо думать, что завтра Запад с распростертыми руками примет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается ситуации в Микашевичах, то во многом она зависит от показателей работы местного "Гранита". В целом дела на предприятии идут неплохо, но объемы экспорта хотелось бы нарастить. По словам генерального директора "Гранита" Эдуарда Гаврилковича, поставки за рубеж из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизились. Негативно на них также сказалось временное замедление темпов строительства в республике и принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. "Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться, - подчеркнул Президент. - Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема".

По его словам, в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж, но и само предприятие должно активнее заниматься этой проблемой.

Во время визита на предприятие Александр Лукашенко посетил новое месторождение "Ситницкое". Здесь идет реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината. Однако на самом "Граните" пока не уверены, нужен ли предприятию новый завод. Его стоимость оценивается практически в полмиллиарда долларов, а пока не получается реализовать даже все добываемое сырье на текущем месторождении "Микашевичи". Возможно, как таковой завод строить и не будут: добываемый на "Ситницком" щебень можно перерабатывать на текущих мощностях. Но этот вопрос еще необходимо досконально просчитать.

На новом месторождении разрабатывают так называемый интеллектуальный карьер, где с использованием технологий 5G тестируется белорусская беспилотная техника БЕЛАЗ. Глава государства посетил смотровую площадку, чтобы ознакомиться с этими процессами.

Предприятие "Гранит" создано в конце 1975 года и является крупнейшим производством щебня в Беларуси. Предприятие работает в круглосуточном режиме. За сутки из карьера на дробильно-сортировочный завод перевозится 45-55 тыс. т горной массы, потребителям отгружается 40-50 тыс. т нерудных строительных материалов, загружается 500-700 железнодорожных вагонов (из них половина на экспорт) и 220-280 грузовиков. На начало года объем запасов полезного ископаемого на месторождении "Микашевичи" составляет 320 млн куб.м. За весь период разработки карьера из недр добыто 211 млн куб.м строительного камня. При поддержании действующих производственных мощностей предприятие обеспечено сырьевыми ресурсами на 35 лет. Запасы строительного камня на месторождении "Ситницкое" составляют около 540 млн куб.м. Этой сырьевой базы хватит на 58 лет работы предприятия. Стоимость строительства горно-обогатительного комбината оценивается в $445 млн. Причем строительство карьера потребует $157 млн, самого завода - $267,5 млн. На подготовительный период (строительство дорог, технологической площадки, обеспечение временного электроснабжения и прочее) выделено $20,5 млн.

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко поручил в течение недели решить проблему с лицензированием санаторию "Свитанак" возле Микашевичей

Лукашенко - работникам "Гранита": дорога Кобрин - Гомель будет реконструирована

Лукашенко: действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси