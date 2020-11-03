Президент Беларуси передал самые добрые пожелания Папе Римскому Франциску

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания Папе Римскому Франциску во время общения с апостольским нунцием Анте Йозичем, которое состоялось после торжественной церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Передайте Папе Римскому мои самые добрые пожелания, я бесконечно его уважаю. Я встречался с его предшественниками, но это лучший Папа Римский", - подчеркнул глава государства.

Принимая верительные грамоты апостольского нунция, Александр Лукашенко отметил: "Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей".

Александр Лукашенко подчеркнул, что особое место в двусторонней повестке занимают вопросы межконфессионального мира. "Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе", - сказал Президент. Он также подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом.-0-

Во время церемонии вручения верительных грамот

Беларусь и Ватикан продолжают работу над конкордатом - Анте Йозич