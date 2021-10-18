Разоблачение Польши и Литвы, день икс и внешняя разведка. Громкие заявления Лукашенко при назначениях в КГБ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения в системе государственной безопасности, сообщает БЕЛТА.

Информация о том, кто конкретно и на какие должности назначен, не предавалась огласке, что продиктовано спецификой работы ведомства. Тем не менее, Александр Лукашенко использовал этот повод, чтобы публично актуализировать требования и задачи, которые стоят перед ведомством, высказаться по текущей ситуации в стране, обозначить имеющиеся вызовы и угрозы.

Ситуация напряженная, успокаиваться рано

Обращаясь к офицерам и генералам, присутствовавшим на мероприятии, Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские чекисты внесли весомый вклад в защиту страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз.

"Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - заявил Александр Лукашенко.

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в современных условиях на сотрудников КГБ возлагается задача по обеспечению стабильной социально-политической обстановки, защите страны от внешнего деструктивного воздействия.

"Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты", - заявил глава государства.

"Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - поставил задачи Президент.

По его словам, приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.

Александр Лукашенко также отметил, что жизненно важно не отставать от противников и расширять применение современных технологий в оперативной деятельности, повышать эффективность технического блока КГБ, радиоэлектронной разведки, развивать научный потенциал.

"Необходимо существенно нарастить усилия по защите информационного пространства, внедрять новые, в том числе технические методы противоборства, содействовать проведению наступательной информационной политики наших СМИ", - сказал белорусский лидер.

Очередную попытку революции готовят к референдуму

"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня икс, как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что используются апробированные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Беларуси негативного образа власти.

"Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", - сказал Президент.

Политэмигрантские центры планируют акции устрашения и диверсии

"Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что диверсии планируются на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения. "Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - обратил внимание белорусский лидер.

В миграционном кризисе у Польши и Литвы "рыльце в пушку"

"Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека", - заявил глава государства.

"Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что Польша и Литва демонстрируют везде, что они якобы содержат мигрантов в определенных местах - в лагерях. "А на самом деле это только пересыльные пункты. Они специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Беларусь. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, в более "теплые", как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории, - рассказал Президент. - Мы обладаем этими данными. Но прежде всего вы обладаете и меня информируете. Мы перепроверяли через несколько источников. Это действительно так".

"Так вот пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов. По нашим данным, там гибнут люди. И численность погибших в разы превышает публичные заявления польских и литовских политиков. Несмотря на хваленую европейскую свободу слова, к информации о реальной обстановке средства массовой информации с их стороны не допускаются", - добавил глава государства.

О личных качествах чекистов: "железный Феликс" был прав, лучше не скажешь

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко обратил особое внимание на работу с кадрами.

"Главным критерием для сотрудника КГБ является патриотизм, недопущение любых проявлений коррупции, двурушничества, а особенно предательства. В ведомстве должны служить только лучшие представители общества, руководствуясь исключительно интересами нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

"Действительно, как никогда сегодня звучат слова знаменитого Феликса Эдмундовича Дзержинского (советский государственный и партийный деятель. - Прим. БЕЛТА), который стоял у истоков создания наших спецслужб: "Чекистом может быть лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками". Знаете, лучше не скажешь", - отметил Александр Лукашенко.

В завершение глава государства еще раз подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию ситуации в Беларуси, успокаиваться рано. "Уверен, что поставленные задачи вам по силам и вновь назначенные руководители это докажут", - сказал он.

Президент обратил внимание, что нынешние кадровые решения в системе госбезопасности - это не только назначения на вышестоящие должности, но и ротация, как это принято в государственных структурах: "Некоторые лица передвигаются по горизонтали. Нормальная практика. Я ее всегда поддерживал. И этой практики придерживаюсь в своей работе. Так будет и впредь".-0-