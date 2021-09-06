Реально ли удвоить добычу нефти и зачем нужна "крыша". Главное из заявлений Лукашенко по "Белоруснефти"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 сентября принял с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

Речь шла о геологоразведке, перспективах увеличения объемов добываемой в Беларуси нефти, развитии сети зарядных станций для электромобилей. Глава государства в самом начале встречи отметил, что сфера, в которой работает "Белоруснефть", наиважнейшая, но, к сожалению, давно не встречались и не обсуждали соответствующие вопросы.

Основные виды деятельности компании: геологоразведка, добыча нефти и газа, переработка и энергетика, нефтяной сервис, наука и инжиниринг, реализация нефтепродуктов через фирменную сеть нефтебаз и АЗС. В состав объединения входят более 40 нефтедобывающих, нефтесервисных, инжиниринговых, проектных, газоперерабатывающих и сбытовых подразделений и предприятий в Беларуси, России, Украине, Венесуэле, Эквадоре, Польше. В совместных предприятиях за рубежом "Белоруснефть" ведет проекты по добыче нефти, сейсморазведке, нефтяному сервису, инжинирингу.

Больших претензий нет, за исключением одной

"Может, я не настолько погружен в детали. Но если бы что-то было, то уже, наверное, доложили бы и проинформировали. Поэтому больших таких претензий нет, за исключением одной: надо каждый год добавлять. И не только за рубежом, - подчеркнул белорусский лидер. - Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела".

Александр Лукашенко подчеркнул, что это ему весьма важно перед встречей с Президентом России. "Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - сказал глава государства.

"Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Президент.

Александр Ляхов позже рассказал журналистам, что во время встречи подробно обсуждались результаты работы "Белоруснефти" в России. "Мы больше говорили с точки зрения того, что уже достигнуто "Белоруснефтью", - отметил он. В России уже работают как сервисные предприятия в области ремонта и бурения скважин, так и предприятия, которые ведут добычу нефти и газа. "Этот год был продуктивным для нас. У нас появился в составе предприятия новый лицензионный участок. Все это расположено в Ямало-Ненецком округе", - пояснил Александр Ляхов. Речь о приобретенном "Белоруснефтью" нефтедобывающем активе в России - ОАО "Нефтяная компания "Янгпур".

Сколько нужно нефти, чтобы "забыть о всякой зависимости"

Александр Лукашенко отметил печальный момент в работе компании. Он связан с тем, что в прежние годы, еще при Советском Союзе, когда в Беларуси нашли запасы нефти, их нерационально использовали, что сказывается на добываемых сейчас объемах.

"Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн т нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал белорусский лидер.

Глава государства возлагает определенные надежды на так называемый Припятский прогиб, где потенциально могут быть запасы нефти. "Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил он.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 млн т своей нефти в год. - Прим. БЕЛТА). Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Ляхов доложил, что компания на территории Беларуси в последние 4 года ежегодно наращивает уровень добычи нефти на 20 тыс. т. "Мы вышли когда-то на плато 5 лет назад в 1 млн 640 тыс. т. В этом году планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. т. И этот рост добычи нефти в Беларуси планируем сохранить на ближайшие годы", - сказал гендиректор.

По его словам, темпы прироста добычи зависят от целого ряда факторов. "Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба - Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние 10 лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по 2-3 месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тыс. т. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах", - рассказал Александр Ляхов.

Возможность роста добычи нефти в Беларуси он оценивает как весьма перспективную. В частности, идет речь о возможностях нефтедобычи в южных районах Гомельской области, где после аварии на Чернобыльской АЭС геолого-разведочные работы на нефть и газ не проводились. "Мы уже в этом году вернулись к этим работам. В настоящее время работаем на территории Лельчицкого и Ельского районов Гомельской области. В следующем году планируем работать в Наровлянском и Хойникском районах по сейсморазведочным работам. И в дальнейшем планируем расконсервацию старых скважин, пробуренных еще до аварии на Чернобыльской АЭС, и бурение новых скважин, если для этого будет геологическая перспектива", - рассказал гендиректор компании.

Для чего Лукашенко пообещал "крышу"

Президент отдельно акцентировал внимание, что в Беларуси активно развивается энергетический сектор. В частности, введена в строй Белорусская АЭС, энергию с которой еще надо "проглотить". В связи с этим перспектива за электротранспортом. "Белоруснефть" уже работает в этом направлении в части оборудования зарядных станций, и эту работу надо активизировать.

"Спасибо вам, что занялись этими заправками - электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как у нас модно говорить, "крыша", ну так вот "крыша". Председатель совета всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет - в правительстве продвинет ту или иную идею", - сказал Президент.

"Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это делать (оборудование. - Прим. БЕЛТА). Надо тогда активнее разворачивать эту работу", - отметил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что важно качество продукции. "Если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны", - добавил глава государства.

Как стало известно по итогам встречи, "Белоруснефть" увеличит число зарядных станций для электротранспорта, что полностью покроет потребности и даже немного их превысит. "До конца года планируем выйти на рубеж 600. Этого вполне достаточно для сегодняшнего количества автомобилей. Более того, мы работаем на опережение. Думаю, это создает хорошие предпосылки для перевода и субъектов хозяйствования, и населения на электротягу", - сказал руководитель производственного объединения.

В будущем "Белоруснефть" планирует строить быстрые зарядные комплексы, которые позволяют за короткий промежуток времени заправлять автомобиль. "За ними перспектива, - убежден Александр Ляхов. - Производителем оборудования для электрозарядных станций является предприятие "Витязь", которое расположено в Витебской области".

Как "Белоруснефть" спасла страну

Президент пообещал руководству компании содействие в плане устранения волокиты в тех или иных вопросах и излишнего бюрократизма. "Слишком у нас бюрократия развелась, волокиты предостаточно. Но мы это решим. Так, как решили когда-то по заправочным станциям, - сказал он. - Без вас ни один вопрос в стране не решается. Если "Белоруснефть" не способна где-то построить заправочную станцию, пожалуйста, визируйте документ, я подпишу, отдадим это другой какой-то компании. Примерно 70% рынка (речь о продаже в стране нефтепродуктов. - Прим. БЕЛТА), по моим данным, вы сегодня обеспечиваете в Беларуси. Я это буду поддерживать всегда, пока я Президент", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в свое время "Белоруснефть" спасла страну. "Когда Россия перестала в нужных объемах поставлять нам нефть. Кто-то надеялся, что у нас возникнет дефицит с нефтепродуктами. Тогда мы всю нефть, которую добываем, повернули на переработку для Беларуси. И люди не заметили, что какой-то дефицит. Его не было. Благодаря нашей компании", - рассказал Александр Лукашенко.

"Поэтому в свое время, извините за нескромность, мною было принято правильное решение. Я запретил всякую приватизацию "Белоруснефти", прикасаться к ней. Это госпредприятие, которое должно обеспечить наше население необходимыми нефтепродуктами. Без нефтепродуктов сегодня Беларуси нет. Все уже имеют в семье по 2-3 автомобиля, особенно продвинутые наши люди. А для этого надо топливо. Мы его производим, ну и смотрим на рынки - что лучше продавать - нефть, нефтепродукты. И поставки из Российской Федерации. Мы полностью себя обеспечиваем", - отметил Президент.

О социальной ответственности в обмен на недра

Александр Лукашенко также обратил внимание, что "Белоруснефть", как и другие крупные компании, должны в том числе заниматься развитием территорий и социальной сферы там, где они работают. "Вы знаете, что наша страна - славянская, в хорошем смысле деревенская. Эти люди никогда не были богатыми", - сказал он.

Президент напомнил, что в этом же ключе разговор велся и недавно в Петрикове при открытии нового ГОК "Беларуськалия": "Привели в порядок территорию, земли, деревни и сам Петриков. Не все еще, конечно, сделано, но в Петриков приятно заехать. Это уже современный город, имеет перспективу развития".

Аналогичные задачи стоят и перед частной компаний "Славкалий", которая разрабатывает месторождение под Любанью.

Александр Лукашенко отметил, что "Белоруснефть" в основном работает на территории Гомельской области, многие районы которой пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Подумайте, как вы приложите усилия, чтобы помочь этой области. Хотя бы в тех местах, где вы работаете. Знаю, что немало делаете. Но вы понимаете: это бедные территории. От сельского хозяйства особо богатым не будешь. Но делают они великое дело. Поэтому, конечно, надо им и помогать", - поручил белорусский лидер.-0-