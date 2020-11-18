Барсуков рассказал о восстановлении водоснабжения в Новой Боровой

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по городу Минску Александр Барсуков заявил, что для восстановления водоснабжения в микрорайоне Новая Боровая создавался штаб совместно со специалистами УП "Минскводоканал", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Вчера главой государства была поставлена задача разобраться и решить проблему с водой в микрорайоне Новая Боровая. Мы создали штаб, совместно со специалистами "Минскводоканала" выехали на место, вникли в ситуацию. Произошло незаконное проникновение и повреждение запорной арматуры, что парализовало систему водоснабжения целого района. Восстановительные работы и промывку сетей специалисты проводили всю ночь, были отобраны пробы для проведения лабораторного контроля качества воды", - рассказал помощник Президента.

По словам Александра Барсукова, после получения положительных результатов водоснабжение полностью восстановили уже сегодня утром. Об этом ранее сообщала и управляющая организация, ответственная за обслуживание микрорайона.-0-

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