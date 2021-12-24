Бюджет Минска на 2022 год составит около Br7 млрд и будет социально ориентированным

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета сегодня на очередной сессии утверждают проект бюджета столицы на 2022 год. Он будет социально ориентированным, а сумма консолидированной казны вырастет в сравнении с 2021 годом на Br1 млрд. Об этом перед началом очередной сессии сообщил журналистам председатель Мингорсовета Андрей Бугров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные вопросы, которые сегодня рассматриваются, касаются развития города в 2022 году, жизнедеятельности населения. Конечно, это городской бюджет, основной финансовый документ, по которому будет жить столица. Также инвестиционная программа на 2022 год. Бюджет столицы на следующий год запланирован в объеме более Br7 млрд", - сказал Андрей Бугров.

Он добавил, что объем бюджета даже увеличился в сравнении тем, что был в этом году. Почти на Br1 млрд. Соответственно, увеличилась и сумма средств в рублевом эквиваленте, которая будет направлена на социальную сферу. Около четверти средств пойдет на здравоохранение, около 23% - на образование.

"Бюджет останется социально ориентированным. Это серьезное достижение городских властей, депутатского корпуса и в целом государственной политики в нашей стране. Инвестиционная программа - порядка Br1 млрд. Это колоссальные деньги, которые будут направлены на строительство детских садов, учреждений здравоохранения, модернизацию путепроводов, дорог. Будут включены в инвестпрограмму и объекты наказов избирателей", - добавил Андрей Бугров.

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