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Новости темы "Отопительный сезон"
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопление в жилых домах Минска начнут включать 22 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"В среду, 22 сентября, отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято сегодня в Минском горисполкоме", - говорится в публикации.
Потеплеет и в столичных общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.-0-
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