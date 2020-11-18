Работа с населением, патрули милиции, дежурства - меры по наведению порядка приняты в Минске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разъяснительная работа, патрули милиции, дежурства - такие меры по наведению порядка приняты для отдельных территорий Минска. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран перед внеочередной сессией горсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Артем Цуран

Как сообщалось ранее, в Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Он закреплен решением Мингорисполкома. Городские власти подчеркивали: "Со стороны участников неразрешенных массовых мероприятий демонстрируется неуважение к закону, государственным символам, гражданам. Имеют место отдельные попытки препятствования работе организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан. Фиксируются случаи порчи зданий, сооружений, дорожного полотна, имущества граждан. Значительные средства затрачиваются на устранение противоправных деяний".

Главам администраций районов, руководителям РУВД, районных отделов Минского городского управления МЧС предложено обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности, следить за благоустройством и содержанием Минска.

"Сегодня мы рассмотрим план дополнительных мероприятий по наведению порядка в городе, чтобы утвердить его уже на депутатском уровне, - сказал Артем Цуран. - Все полномочия горисполкома, администраций районов и служб прописаны законодательно, их превышать никто не намерен. Службы будут действовать строго со своими полномочиями и функциями. Мы сконцентрируем усилия на определенных территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества".

По его словам, перечень таких территорий будет закреплен в документе, доступном для граждан после опубликования. В целом речь идет о 3-6 участках в каждом районе столицы.

На этих территориях будет активизирована разъяснительная работа с гражданами, организованы дежурства служб и закреплены должностные лица из числа руководителей организаций. Усилено патрулирование правоохранительных органов.

Депутат горсовета Роман Никонов добавил, что каких-то специальных мероприятий не вводится. "Это будет обобщенный документ, чтобы обозначить "точки боли", наибольшей активности, где нужно больше обращать внимания на диалог с гражданами, какие-то мероприятия по соблюдению законности, правопорядка, безопасности граждан с альтернативной точкой зрения. На данный момент идет много обращений от граждан, которые хотят, чтобы порядок был наведен. Сейчас нужно переходить от слов к действию, чтобы диалог переходил в конструктивное русло, - сказал он. - Если мы говорим о совместном домовладении, где кто-то хочет что-то нарисовать, то нужны какие-то мероприятия, чтобы согласовать все это с большей частью населения, проживающего на этой территории".-0-

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Фото Оксаны Манчук