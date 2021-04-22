Санэпидемслужба Минска не рекомендует пить воду из крана в пострадавших от аварии районах

Подвоз питьевой воды в пострадавшие от аварии районы

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидемслужба Минска рекомендует пока не пить водопроводную воду в районах, пострадавших в результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения. Рекомендация опубликована в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и "Минскводоканала" осуществляют лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

"До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду", - сказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Как сообщалось, сигнал о прорыве крупного трубопровода холодного водоснабжения в районе одной из стройплощадок по ул. Уборевича поступил на номер "112" 21 апреля в 21.13. Пропала водопроводная вода в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. В пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. На месте аварии был поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

В 23.36 был локализован (перекрыт) прорыв газового трубопровода. В 00.15 полностью локализовали повреждение водопровода и приступили к восстановлению водоснабжения.

Количество отключенных объектов и причина прорыва устанавливается. Работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.-0-

ФОТОФАКТ: Прорыв водопроводной трубы в Минске на улице Уборевича

ФОТОФАКТ: Подвоз питьевой воды в пострадавшие из-за аварии района Минска

ФОТОФАКТ: В Минске продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте прорыва водопровода