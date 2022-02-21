Активист БРСМ: хочу принимать участие в общественно-политической жизни страны

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хочу принимать участие в общественно-политической жизни страны, заявил журналистам командир МООП БНТУ, национальный наблюдатель Артем Сытько во время IV пленума молодежной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"На референдуме я буду работать наблюдателем. Сегодня пройдет подробный инструктаж. Для меня это очень важно и ответственно. И я хочу принимать участие в политической жизни своей страны", - сказал Артем Сытько.

Активист БРСМ подчеркнул: участие в референдуме важно для молодежи. "Нам дальше жить по новой Конституции, и молодежь уже сейчас может построить свое будущее. Все мои друзья и знакомые настроены идти на референдум и голосовать за будущее своей страны", - дополнил он.

В работе итогового мероприятия принимают участие члены ЦК БРСМ, представители общественных организаций и политических партий патриотической направленности. В центре внимания пленума - итоги работы Центрального комитета и молодежной организации за период, прошедший после проведения 44-го съезда БРСМ, задачи по дальнейшей реализации новой стратегии развития молодежного союза. -0-

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