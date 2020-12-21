Андрейченко: попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против СГ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства, заявил первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на 59-й сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по-прежнему не позволяет нам собраться в традиционном формате и лично обсудить многие актуальные вопросы союзного строительства. Но, как показывает практика работы союзного парламента и наше сегодняшнее заседание, это не снижает интенсивности и значимости контактов, совместной деятельности по углублению и расширению интеграционных процессов. Уверен, что в скором времени, используя в том числе прорывные достижения российских ученых в области создания эффективной вакцины против коронавируса, нам удастся справиться с этой проблемой, защитить жизнь и здоровье наших граждан", - сказал Владимир Андрейченко.

Первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России с сожалением констатировал, что не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям является вирус вседозволенности со стороны отдельных государств, стремление к решению вопросов мировой политики с позиций силы, двойных стандартов и нарушения принципов международного права.

"Мы прекрасно видим ситуацию в мире. Отказ ведущих стран Запада от многосторонности, политика диктата и санкций, информационные войны и гонка вооружений не просто набирают силу. Уже сегодня они подводят мир к той опасной черте, за которой единственно важным вопросом для всего человечества становится вопрос о его выживании. Противостоять этому мы можем только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала. В этой ситуации Союзное государство, которое всегда воспринималось нашими народами как локомотив интеграционных процессов, в очередной раз показывает свою особую значимость", - отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул: именно против союза сегодня направлены многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. "Цель очевидна - оторвать Беларусь от России, разделить наши народы, используя для этого новейший арсенал информационных войн и разработок по проведению цветных революций. Уверен, что вместе мы этого не допустим, - добавил он. - Хочу поблагодарить российское руководство, наших коллег и всех россиян за политическую и информационную поддержку, оказываемую белорусскому народу в праве самостоятельно определять судьбу своей страны".

Первый зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России акцентировал внимание на том, что, несмотря на продолжающиеся попытки вмешательства во внутренние дела, ситуация в Беларуси нормализуется. Главой государства инициирован широкий общественный диалог с участием трудовых коллективов, общественных объединений, политических партий и всех, кто заинтересован в процветании страны. Запланированное на начало следующего года Всебелорусское народное собрание определит приоритетные направления дальнейшего развития Беларуси, совершенствования системы государственного управления и укрепления белорусской государственности.

"Вместе с тем есть достаточно оснований полагать, что при любом развитии ситуации степень давления коллективного Запада на наши страны и Союзное государство в целом не снизится. Одним из показательных тому примеров является обсуждаемый в Конгрессе США так называемый Акт о демократии и правах человека в Беларуси и суверенитете Беларуси от 2020 года. Помимо всего прочего там прямо предусматриваются санкции и в отношении должностных лиц Союзного государства. Остается только сожалеть, что под благовидным предлогом защиты демократии продавливаются сугубо геополитические цели", - констатировал Владимир Андрейченко.

По его словам, самым достойным ответом на такие документы станет расширение нашего сотрудничества по всему спектру союзного строительства: безопасности, экономике, культуре, решению визовых вопросов и социальной политике.

"Кстати, пользуясь случаем, хочу проинформировать, что белорусской стороной выполнены все процедуры по межправительственному соглашению о взаимном признании виз. Однако ключ к развитию союзной интеграции, безусловно, лежит в области экономики. Поэтому необходимо более решительно продвигаться по пути проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации, расширения торговли, создания равных условий для субъектов хозяйствования, реализации совместных проектов по импортозамещению, разработке и внедрению прорывных технологий, выработки единых тарифов на энергоносители. Думаю, вы согласитесь, что эффект Союзного государства в этих областях мог бы быть гораздо более значимым для повышения конкурентоспособности наших производителей, благосостояния граждан", - заявил первый зампредседателя Парламентского собрания СГ.

Более активную позицию союзным парламентариям надо занимать в вопросах повышения эффективности расходования средств союзного бюджета, совершенствования бюджетного контроля. Союзные программы должны быть нацелены на будущее, обеспечивать производство востребованного на мировых рынках продукта, что в немалой степени будет содействовать повышению роли Союзного государства в мировой политике. "Не меньшего внимания требует от нас и вопрос развития человеческого ресурса. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы наряду с ростом индекса человеческого развития у каждого гражданина пропорционально крепли патриотизм и моральные устои. В связи с этим считаю, что проводимая Парламентским собранием работа по сохранению исторической памяти и культурного наследия должна быть расширена и дополнена проектами, обеспечивающими их гармоничное восприятие нынешним и будущими поколениями", - заключил Владимир Андрейченко.-0-

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