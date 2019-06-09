Беларусь может зарабатывать на интеллекте - глава ВОИС

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может зарабатывать на интеллекте, заявил в интервью телеканалу
"Одно из преимуществ вашей страны - это кадры. Доля хорошо образованных специалистов впечатляет. Пусть у вас немного природных ресурсов, но сегодня не менее важен человеческий капитал. Вы действительно можете зарабатывать на интеллекте", - сказал Фрэнсис Гарри.
Рынок интеллектуальных продуктов в Беларуси на подъеме. В 2018 году зарегистрировано более 3 тыс. объектов промышленной собственности, 62% - это товарные знаки, более 20% изобретения, остальное - промышленные образцы, новые сорта растений и интегральные схемы. Кроме того, объемы инвестиций, которые приходят в страну, свидетельствуют о привлекательности белорусского рынка для зарубежных компаний, а также об эффективно работающей системе защиты интеллектуальной собственности. Ежегодно от иностранцев поступает около 5 тыс. международных заявок на регистрацию товарных знаков и изобретений. Благодаря
Что до патентования международных изобретений, то с 2015 года организация начала получать заявки, которые касаются искусственного интеллекта, и с каждым годом их становится все больше. "Такая тенденция продолжится. - уверен глава ВОИС. - Сегодня есть проблемы, в частности, технологий Big Data. Кто должен быть их владельцем? Такие вопросы нужно обсуждать сообща. Нам интересен в этой связи опыт ПВТ и в целом Беларуси", - отметил глава ВОИС.
В ходе визита Фрэнсиса Гарри в Беларусь состоялась его
Кроме того, во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. "Этот меморандум - продолжение нашей совместной работы. Сфокусируемся на более конкретных вопросах. Например, тех, что касаются разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, взаимодействия на международной арене", - сказал он.
Визит Фрэнсиса Гарри в Беларусь состоялся 3-5 июня. Программа его пребывания включала как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.
ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства.
Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.
Беларуси ВОИС оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.-0-
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