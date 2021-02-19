19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает выйти на 64% использования твердых коммунальных отходов к 2025 году, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на итоговом заседании коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из важнейших задач министр назвал обращение с коммунальными отходами. "В этом вопросе самое главное - комплексный подход и оперативность выполнения поставленных главой государства задач. Несмотря на то, что значительно вырос уровень использования коммунальных отходов (с 17,2% в 2017-м до 27% в 2020-м), результаты контрольной деятельности свидетельствуют о многочисленных нарушениях, связанных с эксплуатацией объектов захоронения ТКО, захоронением вторичных материальных ресурсов", - сказал он.

"Амбициозные планы взяты на текущую пятилетку - в 2025 году достичь 64% в использовании коммунальных отходов. Для решения этой задачи необходимо принятие более действенных мер, использование максимальных ресурсов экономики замкнутого цикла", - подчеркнул Андрей Худык.

По предварительным данным, в Беларуси в 2020 году образовалось 2,9 млн т твердых коммунальных отходов, при этом заготовлено 789,8 тыс. т ВМР. Уровень использования ТКО составил порядка 27%, но в Минской области он остается низким (20,7%).

Увеличение уровня использования ТКО обусловлено, помимо прочего, постоянным контролем со стороны территориальных органов Минприроды за эксплуатацией полигонов для коммунальных отходов, в том числе за недопущением захоронения ВМР. По итогам 2020 года Минприроды и территориальные органы выявили более 16 тыс. несанкционированных свалок отходов. При обследовании объектов захоронения ТКО было выявлено свыше 4 тыс. нарушений правил эксплуатации. Кроме того, установлено около 1,9 тыс. фактов захоронения ВМР. Виновные лица привлечены к административной ответственности, назначены штрафы.-0-

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