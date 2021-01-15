15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность во время крещенских купаний в Беларуси обеспечат около 400 спасателей ОСВОД, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник водолазно-спасательной службы РГОО "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД) Дмитрий Барановский.

"Основная цель и задача деятельности ОСВОД - максимально возможное снижение вероятности гибели людей на водах, в том числе на льду. Что касается Крещения, купание будет организовано на 78 спасательных станциях и спасательных постах республики. Примерно по нашим данным ожидается около 73-74 тыс. человек по всей республике. Будет привлечено и задействовано около 400 работников ОСВОД. Налажено взаимодействие с МЧС, МВД, министерствами здравоохранения и обороны, Госавтоинспекцией, задействованы СМИ", - рассказал Дмитрий Барановский.

По его словам, запрещено купание без представителей служб спасения и медицинских работников, в необорудованных местах. Это не даст возможности в случае нештатной ситуации экстренно оказать помощь. "Не рекомендуется окунать в прорубь детей, нырять в воду непосредственно со льда. Запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек", - отметил начальник службы.

"Главное не забывать, что Крещение Господне - это христианский праздник со своими правилами и требованиями, которые следует соблюдать", - добавил Дмитрий Барановский.-0-